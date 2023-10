Учени: Прах е основната причина за гибелта на динозаврите

В крайна сметка динозаврите са били унищожени от прах. Това е заключението на компютърните симулации на последиците от удара на астероида, който преобърнал живота на Земята преди 66 млн. години. Катаклизмът в района на днешния Чиксулуб на мексиканския полуостров Юкатан унищожил 75% от видовете на Земята, включително и невинните динозаври. Точното естество на смъртоносния удар обаче занимава учените от десетилетия, като за виновници се смятат горските пожари, изхвърлящи сажди, вулканичните изригвания и огромните количества сяра.

В публикация в Nature Geoscience белгийски изследователи твърдят, че "точните механизми на убийство", задействани от удара, все още не са достатъчно добре проучени и че е отделено твърде малко внимание на ролята на потенциално трилиони тонове прах, изхвърлени от силното събитие.

Dinosaurs may have been done in by dust, according to a new study in Nature Geoscience.



