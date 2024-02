За пръв път откриха вода на астероид

Учени от Югозападния изследователски институт за първи път откриха водни молекули на повърхността на астероиди. За откритието се съобщава в изданието The Planetary Science Journal.

Астрономите изследваха четири астероида, богати на силикати - Ирис, Партеноп, Мелпомена и Масалия. Наблюденията са направени с помощта на инструмента за средна инфрачервена камера FORCAST на Стратосферната обсерватория на SOFIA.

На три астероида (Ирис, Мелпомена и Масалия) е открита абсорбционна линия от 3 микрометра, което показва едновременното присъствие на кислородни и водородни атоми. Абсорбционната линия от 6 микрометра ясно показва наличието на вода върху Iris и Massalia.

