Заснеха рядък елен албинос (ВИДЕО)

Жителите на Спринг Хил, Тенеси, забелязаха и успяха да заснемат елен албинос.

Еленът, описван като „призрак на гората“, има снежнобяла козина, червени очи и розови уши. America Insider пише, че външният вид на животното разкрива, че то е албинос. Експертите смятат, че само един от 30 000 елена се ражда такъв. Тенеси има закони, които защитават елените албиноси и жителите се ангажират да гарантират тяхната безопасност и благополучие, пише vesti.bg

Местните са дали име на елена - Каспър, той се смята за символ на късмет.

„Честно казано беше сюрреалистично, мистично преживяване“, каза Аби Кейблър, която успяла да зърне животното.

„Изведнъж чух съпруга си да казва: „О, Боже мой, скъпа! Има бял елен. Кълна се“, разказва тя.

По думите ѝ еленът се е разхождал необезпокоявано из храстите в близост до къщите, които се намират до началото на гориста местност.

"We have to send this to the news!" A couple in Tennessee spotted a rare albino deer in their backyard. https://t.co/aTNoAOQfgW pic.twitter.com/ZcVgs3YOyT