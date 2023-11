Рита Ора разкри интимни подробности за семейния живот с Тайка Уайтити (ВИДЕО)

Напоследък световните звезди решиха да споделят все по-открито подробности за личния си живот, включително и за връзките си и сексуалните си отношения. Рита Ора е от известните личности, които никога не са изпадали в крайности - тя нито упорито се е криела от светлината на прожекторите, нито пък е споделяла много по твърде лични теми. Спокойно обаче може да кажем, че тя сякаш е вече по-отворена да разкрива дори и по-интимни подробности от живота си.

Певицата изненада всички зрители на предаването Watch What Happens Live With Andy Cohen, когато описа съпруга си Тайка Уайтити, като "бог в секса". Признанието ѝ идва като отговор на въпроса на водещия как тя би описала някои хора от шоубизнеса, като Джъстин Бийбър и Cardi B например. Накрая тя трябва да опише накратко и семейната си половинка. След известно кикотене и увъртане, Рита Ора в крайна сметка реши да направи смелото признание, с което предизвиква бурна реакция от страна на публиката в студиото.

Очевидно всички са доста изненадани да чуят точно това. За предишните мъже в живота си, сред които са Бруно Марс, Роб Кардашиян и Калвин Харис, певицата никога не си е позволявала да правила подобни коментари, но ситуацията с вече законната ѝ половинка явно е различна и си заслужава откровението.

За Рита Ора бракът с режисьора Тайка Уайтити е първи, докато за него - втори. Той беше женен за Челси Уинстанли от 2011 до 2018 г., с която имат и едно дете. За първи път се заговори, че Рита Ора и Тайка Уайтити са двойка през април 2021 г., а публичния си дебют на червения килим заедно те направиха през август същата година.

В началото на лятото миналата година пък се завъртяха спекулациите, че двамата вече дори са се оженили. До съвсем скоро певицата и режисьорът не коментираха лично дали наистина са си казали "да" официално, но в крайна сметка потвърдиха слуховете навръх първата си годишнина.

В интервю за Vogue от миналия месец Тайка Уайтити разкрива, че той е получил предложението за брак от Рита, докато са били на почивка в Палм Спрингс през лятото на 2022 г., и веднага е приел. Пред изданието двойката издава също, че е вдигнала импровизирана сватба в Лос Анджелис само няколко седмици след годежа. Точно такава е била и венчавката им - малка церемония с близки хора. А кадри от специалния им ден Рита Ора споделя и във видеоклипа към новия си сингъл "You & I". Това всъщност е второто видео, вдъхновено от връзката ѝ с Тайка Уаитити. През януари певицата пусна сингъла "You Only Love Me", в чийто клип е откровена за уязвимостта, която е чувствала в началото на връзката си с режисьора, припомня Entertainment Tonight.