"Семейство Симпсън" направи страховито пророчество за Илон Мъск

Най-скорошния епизод на „Семейство Симпсън“ може да включва още едно смело предсказание за бъдещето, този път отнасящо се до Илон Мъск, неговите космически пътувания и социалната мрежа X (предишен Twitter). Много зрители смятат, че това може да се сбъдне в близко бъдеще.

Дългогодишното анимационно шоу на Fox дава прогнози от началото на 90-те години, които някои зрители смятат, че в крайна сметка ще се сбъднат, пише Yahoo Entertainment. А някои от тях вече са се сбъднали и то с невероятна точност.

Четвъртият епизод от 35-ия сезон на „Семейство Симпсън“, който беше излъчен в неделя, беше пародия за младата изпълнителна директорка Персефона, отпаднала от колежа. Героинята олицетворява философията на Силициевата долина за „преструвай се, докато не успееш“. В крайна сметка тя успява да очарова г-н Бърнс да финансира мечтания ѝ проект, след което те се женят.

В един от епизодите той ѝ подарява „нещо специално“ под формата на картичка за рождения ѝ ден. Персефона мисли, че новият ѝ съпруг ѝ е дал ваучер.

„Не, купих ти Twitter, цялата компания! Беше изгодна сделка, предишният собственик трябваше да го продаде, след като неговата автономна ракета от Марс се разби в Международната космическа станция.“, отговаря Бърнс.

I was very eh on this episode but it deserves credit for being i think the first time the simpsons made fun of elon musk since that frightful guest appearance pic.twitter.com/MKxzjOqVdC