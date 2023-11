Ариана Гранде наложи абсурдна забрана на приятелите си

След публикациите от последните месеци, че Ариана Гранде вече има нов мъж в живота си след развода, стана ясно, че певицата е предупредила всички в приятелския си кръг да не споделят информация за новото ѝ гадже Итън Слейтър, информира изданието "RadarOnline".

По ирония на съдбата медията научи това именно от близки приятели на Гранде, които вече нямат право да говорят за отношенията ѝ с актьора, който озвучава емблематичния герой на Никълодиън - Спондж Боб.

"Ариана помоли всичките си приятели да не говорят за това - поне докато и двамата официално не се разведат", каза източник и пред "National Enquirer".

Ariana Grande and new boyfriend, Ethan Slater, are reportedly living together “full-time.” pic.twitter.com/Kmnd4RdexD