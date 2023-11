В дълбините на Земята има следи от древен космически сблъсък (СНИМКИ)

Сеизмолозите знаят от 70-те години на миналия век, че в дълбините на земната мантия има два загадъчни участъка колкото континенти - единият под Африка, а другият под южната част на Тихия океан. Тези "петна", които са по-тъмни от заобикалящия ги материал, може да се окажат останки от катаклизъм в началото на историята на нашата планета, съобщи Ройтерс.

От този сблъсък се предполага, че се е появила Луната. Той е между първичната Земя и обект с размерите на Марс, наречен Тея, пише БТА.

Сблъсъкът, който според най-новите изследвания е настъпил преди 4,46 милиарда години, е изхвърлил в космоса разтопена скала, която е кръжала около Земята и от нея се е образувала Луната. Но късове от Тея може да са останали вътре в Земята, като са потънали към горещото сферично ядро от желязо и никел на нашата планета.

A study in @Nature suggests that a giant collision between the ancient protoplanet Theia and the proto-Earth about 4.5 billion years ago may have formed distinct regions within Earth’s mantle. https://t.co/lW9Cg0hWb3 pic.twitter.com/yWta3FnIKa

Геофизици от Калифорнийския технологичен институт и Китайската академия на науките проведоха компютърни симулации, за да изследват геофизичните свойства на материала, който вероятно е бил от Тея, и еволюцията на земната мантия - най-широката част от слоевете, които съставляват вътрешната структура на нашата планета с дебелина около 2900 км. Въз основа на тези симулации сеизмолозите допускат, че по-голямата част от Тея е била погълната от Земята, образувайки двата по-тъмни участъка в мантията, докато остатъчните отломки са образували Луната.

Тези участъци са около 2 процента от масата на Земята. Те са открити по бавното движение на сеизмичните вълни там в сравнение със заобикалящата ги мантия. Всеки от тях е два пъти по-малък от Луната. Но те са масивни, казва геофизикът Сян Юан, водещ автор на изследването, публикувано в списание "Нейчър".

A graphic showing how the collision of a protoplanet into the proto-Earth 4.5 billion years ago led to the formation of the Moon and two large areas in Earth's lower mantle, as suggested by new research pic.twitter.com/263ltXO3Xo