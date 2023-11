Вулканичен остров се сформира след изригване в Тихия океан (ВИДЕО)

Вулканично изригване в района на японския остров Иво Джима (Иото) в Тихия океан е довело до формирането на ново образувание с кръгла форма и диаметър около 100 метра, предаде ТАСС, като цитира експерти от Института за изследване на земетресенията към Токийския университет. Той се намира на повече от 1000 км от столицата Токио, пояснява БТА.

Активността на подводния вулкан е засечена от въздуха на 30 октомври. На видеоматериали и снимки се виждат множество експлозии, които възникват при пряк контакт на гореща магма с вода. В резултат на изригването изплуват скали с големина няколко метра.

Continuing eruption of an underwater volcano off the island of Iwo Jima (Japan, November 2023). pic.twitter.com/v35PMyg0zq