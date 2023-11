Принц Хари и Меган Маркъл се забавляваха на концерт на Кейти Пери (ВИДЕО)

Принц Хари и съпругата му Меган Маркъл бяха сред знаменитостите, които присъстваха на последното шоу на певицата Кейти Пери в Лас Вегас през уикенда, съобщи "Харпърс базар".Сред VIP публиката бяха също Селин Дион и актьорът Орландо Блум, който е партньор в живота на Пери.

Херцозите на Съсекс бяха заложили на черно за концерта - Меган на блестящ черен топ и втален блейзър, а Хари на черна риза и панталон.

Going back home after hanging out with the gang. #HarryandMeghan #BestLife #Vegas pic.twitter.com/adZxVIgQyh

Принц Хари разкри преди време, че със съпругата му са в приятелски отношения с Кейти Пери и Орландо Блум, с които са съседи в Монтесито, Калифорния, пише БТА.

Пери по-рано тази година пя пред британското кралско семейство на коронацията на бащата на Хари - крал Чарлз Трети.

Кейти Пери е поредният голям изпълнител след Тейлър Суифт и Бионсе, чийто концерт през тази година посещава Меган Маркъл.





Prince Harry and Meghan Markle were spotted taking a private plane to Las Vegas with Cameron Diaz, Benji Madden and Zoe Saldana to watch Katy Perry's concert over the weekend. pic.twitter.com/OhIGL9Rjao