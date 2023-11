Кейти Пери посвети концерта си във Вегас на дъщеря си (ВИДЕО)

Когато Кейти Пери за последен път стартира шоуто си в Лас Вегас, тя не пропусна да отбележи един много специален член на публиката: дъщеря си Дейзи Дав.



"Дейзи, обичам те толкова много", каза певицата на "Roar", докато беше на сцената на Resorts World Theater, както се вижда от видеоклиповете, публикувани в социалните медии.

Тригодишното момиченце се появи на видеоекраните, облечено в рокля на Мини Маус, която очарователно махаше на Пери на сцената. "Ти си най-добрият ми приятел и толкова се радвам, че си тук", каза Пери.



В края на шоуто Пери произнесе емоционална реч, в която изрази благодарност за близките си, които по думите ѝ са подкрепили пребиваването ѝ в Лас Вегас.

"Създадох това шоу след раждането на дъщеря ми Дейзи Дав. Когато я срещнах, сякаш цялата любов, която някога съм търсила, най-накрая се появи", каза тя във видеото, публикувано в X.

"Така че това шоу е за вътрешното дете във всеки от нас и за надеждата, че може би ако всички ние можехме да видим живота през очите на едно дете, щяхме да бъдем свободни. Защото никога не забравяйте, че любовта е и винаги ще бъде ключът", каза тя.



Орландо Блум, дългогодишният партньор на Пери и баща на Дейзи Дав, също присъстваше на концерта и беше видян в други видеоклипове, публикувани в социалните мрежи, да танцува с дъщеря си, докато Пери изпълняваше хита си от 2017 г. "Chained to the Rhythm".

