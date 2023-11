Косатки нападнаха и потопиха яхта

Косатки предприеха безмилостно нападение срещу полска яхта в Гибралтарския проток. Инцидентът продължил 45 минути и довел до сериозни щети на плавателния съд, който в крайна сметка потънал близо до пристанище Танжер Мед. По време на нападението екипажът, пристанищните влекачи и мароканският флот се опитали да спасят яхтата, но без успех. Инцидентът е станал на 31 октомври, съобщи iflscience, предава vesti.bg.

Според публикация във Facebook от Morskie Mile, собственици на яхтата, които организирали ветроходни почивки в Средиземно море, косатките: „удряха перото на руля в продължение на 45 минути, причинявайки големи щети“.

Orcas Sink Yacht In Portugal

Orcas have never killed a human in ocean

Scientists believe these marine hunters are actually taking part in a newly developed “fad” They are not attacking vessels or humans with any form of blood lust, despite appearances.https://t.co/Rqi7eJGuSB