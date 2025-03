Паника в небето: Пасажер нападна екипажа на самолет, убеден, че го преследва демон (ВИДЕО)

Драматични кадри разкриха шокиращ момент на борда на самолет, когато пътник нападна екипажа, вярвайки, че е преследван от демон, съобщава Mirror.

Инцидентът се разигра по време на полет на American Airlines от Савана, Джорджия, до Маями, Флорида. 31-годишният Деланж Огюстин избухнал по-малко от минута след излитането. Според сестра му, Меджина Огюстин, мъжът бил убеден, че е следен от „ученик на Сатаната“.

В резултат на безпрецедентното поведение, Огюстин сега е изправен пред обвинение за възпрепятстване на работата на самолетния екипаж.

Според съдебните документи, първоначално стюардесите смятали, че мъжът изпитва здравословен проблем. Пътници забелязали, че той тропал с крака, викал неразбираемо и треперел.

Когато обаче член на екипажа се опитал да провери състоянието му, Огюстин внезапно се обърнал, вдигнал краката си и с всичка сила ритнал стюардесата в гърдите.

Това предизвикало тревога сред пилотите, които незабавно решили да върнат самолета обратно към летище Савана/Хилтън Хед.

По време на обратния полет мъжът продължил с разрушителното си поведение.

Започнал да рита и удря седалката на пътника пред него, принуждавайки го да се премести.

Passenger attacked flight attendant, swallowed rosary beads on plane to Florida, court records say. pic.twitter.com/yTFHvKZQU7

— Daily Mail Online (@MailOnline) March 14, 2025

Продължил да нанася удари по стола до пълното му унищожение.

Очевидец разказал пред CBS News, че Огюстин буквално смачкал седалката, удряйки я с такава сила, че тя напълно се сгънала.

В странен обрат, обвиняемият дори погълнал броеница, преди да се успокои за кратко.

При кацането в Савана, ситуацията отново излязла извън контрол. Огюстин се втурнал към пилотската кабина и започнал да размахва юмруци във въздуха, като ударил една от стюардесите в ръката.

Трима смели пътници успели да го повалят на пода и да го задържат, докато пристигне полицията и ФБР поеме контрола над ситуацията.

Според сестрата на Огюстин, двамата били на път за Хаити, опитвайки се „да избягат от духовни атаки“.

Тя разказала на агентите на ФБР, че брат ѝ я предупредил да затвори очи, защото „Сатаната“ бил на борда на самолета. Тя също така споделила, че не е изненадана от реакцията на брат си, защото той вярва, че „наранява злото“.

От American Airlines излязоха със следното официално изявление след инцидента:

„Безопасността и сигурността на нашите пътници и екипаж са наш приоритет. Благодарим на екипажа за професионализма им и на пътниците за разбирането.“