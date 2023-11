Токио ще отпразнува 100-годишнината на Хачико, кучето символ на вярност, съобщи АФП. Бронзовата статуя на Хачико пред гарата Шибуя е една от важните туристически атракции на японската столица.

Кучето Хачико е чакало своя починал господар всеки ден на гарата в продължение на почти десет години.

You are forever in our hearts, Hachiko. Happy 100th birthday! 🐶❤️



