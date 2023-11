Бившата съпруга на Чарли Шийн разкри как зависимостите му са повлияли на връзката им

Дениз Ричардс проговори за връзката си с бившия си съпруг Чарли Шийн, и как алкохолната му зависимост е повлияла на отношенията им.

"People" пише, че според актрисата, когато го е срещнала е била доста наивна, но тогава той бил различен. "Не познавах човека, за когото всички ми говореха. Познавах този, когото срещнах. И това беше човек, който е трезвен от четири години. Не го съдих за миналото му. Човекът, когото срещнах бе много различен от този, който реши да тръгне надолу."

Denise Richards is opening up about her past relationship with her ex-husband, Charlie Sheen.https://t.co/mNF8aJnlee