Сериалът "Короната" завършва със смъртта на принцеса Даяна

Сериалът "Короната", посветен на управлението на Елизабет Втора, завършва със смъртта на принцеса Даяна, съобщи АФП. Ролята на покойната британска кралица беше изиграна последователно от актрисите Клеър Фой, Оливия Колман и Имелда Стонтън.

Сериалът "Короната" е с участието на множество звезди и голям бюджет. Продукцията смесва реални исторически събития със сцени от личния живот, които са плод на въображението на сценаристите.

В годините преди смъртта на Елизабет Втора големият успех на "Короната" допринесе за популярността на покойната кралица.

Шестият сезон на сериала е посветен на последните седмици преди смъртта на принцеса Даяна след развода ѝ с принц Чарлз и последвалата връзка с Доди Ал-Файед. Принцесата загина на 31 август 1997 г., преследвана от папараци в парижкия пътен тунел "Алма", припомня БТА.

Season 6, Part 1 of The Crown is streaming one week today. pic.twitter.com/FVQBHcLtGD