Никол Шерцингер запали коледните лампички в Лондон (ВИДЕО)

Никол Шерцингер запали коледната украса в Лондон. Звездата пусна лампичките на елхата в Ковънт Гардън. 20-метровото коледно дърво беше украсено с над 30 хиляди светлини.

Watch as Nicole Scherzinger switches on the Covent Garden Christmas lights for 2023.🎄 #christmas #christmas2023 #christmaslights #christmastree #festive #london #coventgarden #xmas #NicoleScherzinger #christmascountdown pic.twitter.com/LZ8JkyGoRp

На събитието присъстваха стотици хиляди хора. Шоуто беше съпроводено от изпълнения на Лондонския международен госпъл хор, допълва NOVA.

Nicole Scherzinger joins Sophie Habboo and Jamie Laing in Covent Garden as she turns on the London's landmark's Christmas lights https://t.co/blRQwgCs60