95 г. от първата поява на Мики Маус на екран

На 18 ноември се навършват 95 години от телевизионния дебют на анимационния герой Мики Маус. На този ден през 1928-ма година е премиерата на "Параходът Уили" - първият озвучен анимационен филм с участието на емблематичното за "Дисни" мишле и неговата приятелка Мини Маус, пише BG on Air.

A very special Happy Birthday 🎂 to the true original #MickeyMouseDay 🐭 pic.twitter.com/gEoz0pdYaR