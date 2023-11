Най-големият водопад в света всъщност е под водата (ВИДЕО)

Знаете ли, че най-големият водопад в света се намира под вода. Най-високият водопад на Земята се извисява на цели 3,5 км. и в сравнение с него най-високият водопад на сушата - Анхел Фолс - бледнее.

Къде се намира този подводен гигант?

Най-високият водопад се нарича “Катаракта” на Датския проток и се намира под Датския проток между Гренландия и Исландия.

На това място водата пада от Гренландско море в Ирмингерско море в продължение на повече от 3 километра, като височината на този водопад е три пъти по-голяма от височината на емблематичния и обявен за най-висок водопад Анхел във Венецуела.

Водопадът е и невероятно широк, простира се на 160 километра и всяка секунда потапя около 5 милиона кубични метра вода.

The world's largest waterfall is actually underwater



Located in the Denmark Strait, it's nearly three times the height of Angel Falls pic.twitter.com/xp3abtJVPp