От днес най-големият круизен кораб в света започва първото си плаване, като вдига котва от пристанището на Маями, предаде БТА, цитирайки Асошиейтед прес,

Корабът "Айкон ъв дъ Сийс" (Icon of the Seas) на “Ройъл Карибиън” (Royal Caribbean), който е дълъг около 365 метра от носа до кърмата, напуска Южна Флорида за първото си седемдневно пътуване из тропиците. Корабът беше официално кръстен във вторник с помощта на футболната легенда Лионел Меси и неговите съотборници от "Интер Маями".

The World's Largest Cruise Ship Just Started Sailing With Epic Waterslides, a 55-foot Waterfall, and More Than 40 Bars and Restaurants https://t.co/aOAnxYTsFn