80 г. след изчезването му откриха останките на пилот от Втората световна война (СНИМКИ)

Преди приблизително 80 години американски самолет-бомбардировач, пилотиран от втори лейтенант Гилбърт Халдийн Майърс, бил свален над Сицилия, Италия. След свалянето на самолета лейтенант Майърс бил обявен за изчезнал, понеже никъде не могли да откриват летателното средство. Едва сега обаче, благодарение на специализирани съдебни техники, пилотът най-накрая е открит, предава vesti.bg, позовавайки се на iflscience.

Самолетът с Майърс, който по онова време е на 27 години, и петима членове на екипажа от Военновъздушните сили на американската армия се разбил на около 0,8 километра от летището Sciacca на острова през юли 1943 г. Именно този регион бил във фокуса на екипа за възстановяване и идентифициране на жертви от конфликти (CRICC) на университета Кранфийлд и на Агенцията за счетоводна отчетност на Агенцията за отбрана на военнопленниците/изчезналите в действие на САЩ (DPAA) за търсене на останките на Майерс.

Екипът на CRICC от 20 криминалисти отговарял за внимателния процес на разкопките на мястото на катастрофата.

„По време на операциите ние систематично разкопавахме земята, изследвайки щателно всяко парче, което би могло да бъде кост или друго доказателство“, обясни в изявление Дейвид Ериксън, старши преподавател по археология и антропология в Института по съдебна медицина Кранфийлд.

Missing #WorldWarTwo Pilot Located After 8 Decades By Forensic Scientists https://t.co/oRHazKNOqe

„В предизвикателни среди като мястото за разкопки в Сицилия, нашият екип използва мокро пресяване, процес, при който изкопаният материал преминава през вода, за да се отделят и анализират човешки останки и артефакти.“

Наред с частите от самолета екипът успешно намери и човешки останки. След това те бяха изпратени в лабораторията DPAA, смятана за най-голямата библиотека за идентификация на човешки кости в света. Там съдебни антрополози извършили ДНК анализ и заедно с антропологични и косвени доказателства, открити от екипа - като лични вещи - потвърдили, че останките принадлежат именно на изчезналия Майерс.

„Възстановяването на останките на 2-ри лейтенант Майерс не само улеснява правилното погребение с пълни военни почести, но също така позволява на семейството да получи всички намерени лични вещи“, каза Ериксън.

Това позволи Майърс да бъде официално погребан на 10 ноември в Сейнт Питърсбърг, Флорида.

World War II pilot laid to rest 80 years after his death https://t.co/9Okbl4y2Be pic.twitter.com/4wj72CkJU4