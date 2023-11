Какво се случва с мозъка на спортния запалянко, докато гледа как отборът му губи или печели?

Спортните фенове изпитват несравнима радост, когато гледат любимият им отбор да печели мач, но от друга страна, когато губят, разочарованието е неизбежно. Оказва се, че тези "чувства" могат да се наблюдават в мозъка ни.

Изследователи от Clínica Alemana de Santiago в Чили сканираха мозъците на футболните фенове и установиха, че гледката на отбелязан гол от техния отбор осветява областта, свързана с възнаграждението. Когато обаче отборът им губи, мрежата от мозъчни области, свързани с ментализацията, става по-активна - сигнал, че те се опитват да осмислят току-що случилото се, предава Daily Mail.

С други думи, чувстваме се добре, когато гледаме как нашият отбор бележи. А когато видим, че съперниците на нашия отбор им вкарват, се опитваме да рационализираме.

