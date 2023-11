Енрике Иглесиас се оттегля от музиката

За ужас на феновете си Енрике Иглесиас заяви, че следващият му студиен албум ще бъде неговият последен. 48-годишният латино идол смята да спази обещанието си и да спре да записва нова музика след издаването на предстоящия му 11-и албум.

С фокуса сега върху Final (том 2) през последните месеци, когато втората финална част най-накрая излезе през февруари, тя ще се е появила повече от две години след предшественика си.

Съобщава се, че този албум ще е последен за изпълнителя на Hero. В крачка към промоционалния тласък, поп суперзвездата предостави график за издаването на албума и след това разкри какво означава това за кариерата му.

🚨 ‘Final (Vol. 2)’ will release in February 2024. 💿🎶



- Enrique Iglesias explained that his last album is finished “For me, in my life, this is that final one, I won’t be doing any more albums.” 🎙️ However, he assured us that he will still make music and release singles pic.twitter.com/yj02QcUy9p