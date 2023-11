След 30 години: Най-големият айсберг в света отново се движи

Най-големият айсберг в света - A23a, се движи отново след 30 години, съобщи Би Би Си.



Айсбергът A23a се отделя от антарктическото крайбрежие през 1986 г. и се превръща в леден остров в морето Уедъл.



Размерът на A23a е 4000 кв. км, което го прави над два пъти по-голям от площта на Лондон. Плочата е с дебелина около 400 м. За сравнение - най-високият небостъргач в Европа - лондонският Шард (Shard), е с височина 310 м.



A23a е част от масовото отделяне на сектори от шелфовия ледник Филхнер. На Филхнер в миналото е имало и съветска научна база, което показва колко отдавна е било наблюдавано отцепването. По-късно Москва предприема експедиция за преместване на оборудването от базата "Дружная 1", страхувайки се, че може да го загуби. Но айсбергът не се отделя далеч от брега, заставайки неподвижно в тинестото дъно на морето Уедъл.

I don't want to worry the penguins on South Georgia, but #A23a is entering #iceberg alley and is likely coming your way! 🐧🐧🐧 pic.twitter.com/LdjeOC6LXH

A23a започва да се движи през 2020 г. "Попитах някои колеги дали е възможно да има промяна в температурата на водата, която да е провокирала движението", каза д-р Андрю Флеминг, експерт от Британския антарктически институт. "Айсбергът беше закотвен от 1986 г., но след време размерът му започна да намалява и започна да се движи. Регистрирах първото му раздвижване през 2020 г."



A23a се движи от няколко месеца, воден от ветровете и теченията. Сега той преминава покрай северния връх на Антарктическия полуостров. Подобно на много айсберги от морето Уедъл той почти сигурно ще бъде изхвърлен от Западноветровото течение по посока към Южния Атлантически океан. Този маршрут е известен като "Алеята на айсбергите".

Iceberg #A23a 🧊, the largest in the world at the moment, getting free of the sea ice in recent days as it passes close to the tip of the Antarctic Peninsula🇦🇶 as seen by #Sentinel3 🛰️time-lapse processed with @sentinel_hub pic.twitter.com/gd9SylPiyB