Майли Сайръс стана на 31 г. - филмова звезда и световноизвестна певица

Майли Сайръс е родена на 23 ноември 1992 г. под името Дестини Хоуп Сайръс. Баща ѝ е кънтри певецът Били Рей, а майка ѝ - Тиш, която е неин мениджър и продуцент. Сестрата на Майли Ноа също е певица, а брат ѝ Трейс е известен с това, че е вокалист на групата Metro Station. Общо взето - невъзможно е било за Майли да избяга от музиката.

Майли Сайръс определено е име, което не можем да пренебрегнем. След като през 2006 г. става известна с участието си в сериала "Хана Монтана", тя се превръща във филмова звезда и световноизвестна певица, пише dir.bg.

Пътуването ѝ обаче не е минало без падения, тъй като Сайръс откровено разказва за последиците от това да бъде толкова популярна и пример за подражание на подрастващите. "Има толкова много неща, които не си спомням за това, че съм била дете-звезда", казва тя в броя на "Harper's Bazaar" от август 2017 г. "Не осъзнавах под какъв натиск съм била и как това ме е оформило".

Въпреки това, спокойно можем да кажем, че кариерата ѝ досега е била невероятна. За своите вече 31 години тя е постигнала много - от емблематичната си роля в "Хана Монтана" на "Disney" до огромни хитове като "Party In The USA", "We Can't Stop" и "Wrecking Ball".

Впечатляващата ѝ кариера не показва признаци на забавяне, а през 2023 г. доминира в класациите благодарение на успеха на "Flowers" и албума си "Endless Summer Vacation". С няколко албума зад гърба си и успешна кариера, започнала, когато е едва 9-годишна, вижте невероятното пътешествие на Майли досега.

Най-ранните ѝ роли:

Първата актьорска игра за звездата е в телевизионния сериал "Док", където участие взима и баща ѝ Били Рей Сайръс. Общо тя участва в три епизода на сериала, като първата ѝ поява е едва на деветгодишна възраст. През 2003 г. получава признание и за превъплъщението си в младата Рути във филма "Голяма риба" на Тим Бъртън, заедно с големи имена като Юън Макгрегър, Хелена Бонъм Картър и Дани Де Вито.

Участието ѝ в култовия "Хана Монтана":

Майли се явява на прослушване за телевизионния сериал на "Disney Channel" "Хана Монтана", когато е само на 13 години. Кандидатства за ролята на най-добрата приятелка на Хана - Лили, но е помолена да се пробва за главната роля. Тя ѝ е отказана, тъй като е "твърде малка", но след това успява да я вземе благодарение на певческите и актьорските си умения. Баща ѝ пък играе ролята на Роби Рей Стюард, който е едновременно и баща на героинята ѝ. Първото излъчване на "Хана Монтана" е през март 2006 г. и бързо се превръща в едно от най-популярните предавания на канала.

Когато замина на турне с The Cheetah Girls:

Майли прави турне с The Cheetah Girls като Хана Монтана. Момичешката група, съставена от Рейвън-Симон, Адриен Бейлон-Хаутън, Кили Уилямс и Сабрина Брайън, е създадена отново от "Disney" и участва в три филма на компанията. Майли се присъединява към групата по време на второто им турне, наречено "The Party's Just Begun".

С изключително популярния саундтрак на "Хана Монтана":

В годините, когато все още имаше забавни филми и сериали по "Disney", комедията "Хана Монтана" бе феномен. Именно поради тази причина "Walt Disney Records" решават да издадат саундтрак с песни оттам. Водещият сингъл на албума е тематичната му мелодия "The Best of Both Worlds". Песента достига номер 1 в класацията на "Billboard" в САЩ и е сертифицирана като "златна" в Обединеното кралство, а пък в Щатите 3 пъти като "платинена".

Когато дебютира като актриса в анимация:

Майли дебютира като актриса в анимационния филм на "Disney" "Болт", като озвучава героинята Пени. Тя също така е съавтор на песента "I Thought I Lost You" за филма, която пее заедно с колегата си Джон Траволта. Благодарение на работата по проекта получава номинация за "Златен глобус" за най-добра оригинална песен.

Когато създава една от най-популярните песни и до днес - "The Climb":

Майли издава песента "The Climb", която е включена в саундтрака на филма за Хана. Така песента превръща Сайръс в най-младия изпълнител в историята, който има четири албума номер 1 в класацията на "Billboard" само на 16 години, а песента ѝ "The Climb" е сертифицирана като "платинена".

Когато печели "Kids Choice" наградата:

През април 2009 г. "Хана Монтана: Филмът" излиза на екран. Той генерира 155 млн. долара в боксофиса и през 2010 г. Майли печели наградата "Kids Choice" за любима филмова актриса.

Когато тръгва на първото си световно турне "Wonder World":

След глобалния си успех Майли тръгва на първото си световно турне, наречено "Wonder World", в което се представя като себе си, а не като Хана. Изнася концерти в Щатите, Обединеното кралство и Ирландия.

"Последната песен":

След турнето Майли отново се завръща на екран, но не в детски филми, а в романтичната драма "Последната песен", където изпълнява ролята на Вероника Милър. Във филма се снима заедно с вече бившия си съпруг Лиъм Хемсуърт, с когото се запознават на снимачната площадка.

Когато 2011 и 2012 г. прекъсва музикалната си кариера за малко:

След като приключва снимките на филма "Хана Монтана", Майли решава да прекъсне музикалната си кариера, за да може да се съсредоточи върху актьорството. През това време тя се снима в комедийния филм "Така под прикритие", като влиза в ролята на агент на ФБР в колежанско женско дружество. Появява се и като гост в два епизода на ситкома "Двама мъже и половина".

Но тя "не може да се спре":

Майли издава сингъла си "We Can't Stop". Песента оглавява класацията за сингли на Обединеното кралство и получава 2 пъти платинен сертификат. С него се завръща в музиката с нова визия - къса руса коса и по-отпуснато поведение.

Когато създава така коментираната "Wrecking Ball":

Малко след излизането на песента Майли споменава, че е искала да преоткрие себе си след кариерата си в "Disney".

В разговор с "Billboard" по време на излизането на "We Can't Stop" тя казва: "В момента, когато хората слушат старата ми музика, това ме дразни. Не мога да започна отначало. Това не бях аз. Последният ми запис е толкова далеч от мен - бях на 16 или 17 години, когато го направих. Когато си на 20, вече не познаваш този човек." Но пък "Wrecking Ball" оглавява класациите. След като тя и Лиъм прекратяват годежа си през септември 2013 г., много хора изказват теории, че песента и емоционалното ѝ видео са препратка към тяхната раздяла.

Когато е номинирана за "Грами":

С албумът си "Bangerz" оглавява класациите, и това я води към първата ѝ номинация за "Грами".

Когато издава кавър версия на песен на Metallica:

Майли издава кавър версия на песента "Nothing Else Matters", която е включена в "The Metallica Blacklist" - трибют албум, в който различни изпълнители изпълняват кавъри песни от едноименния албум на групата от 1991 г. В него участват още Елтън Джон на пиано, виолончелистът Йо-Йо Ма и барабанистът на Red Hot Chili Peppers Чад Смит.

31 години. Кратък живот, изпълнен с постижения и успехи. Въпреки че недолюбва хитовата си роля в "Хана Монтана", Майли трябва да признае, че именно тя я изстрелва към върха. А там я чакат успехът и самочувствието на популярна актриса, която може да каже за себе си, че вече всичко ѝ е позволено. За това свидетелства и култовата ѝ реплика: "Hell, yeah, I'm Miley Cyrus!"