Рита Ора в родното си Косово на рождения си ден (СНИМКИ+ВИДЕО)

Световноизвестната изпълнителка Рита Ора, която е родом от Прищина, пристигна в Косово заедно със съпруга си Тайка Уайтити, съобщиха косовски и албански медии, цитирани от БТА.

Кметът на косовската столица Пърпарим Рама посрещна певицата на летището „Адем Яшари“ и я поздрави за рождения ѝ ден.

.@RitaOra has reached the highest heights of success and recognition worldwide while always honoring her roots and culture back home. It was an honor to host her and @TaikaWaititi today on her birthday. Kosova, the UK, and New Zealand seem without boundaries in the face of art. pic.twitter.com/ZaHJcFqJTT — Albin Kurti (@albinkurti) November 26, 2023

Рама публикува видео и снимки от пристигането на Рита Ора в Косово, като я приветства за добре дошла в родната ѝ страна.

Few things are more rewarding than being in the company of people who want to give back, who use their elevated position to extend a hand and help others on the way up. I had a truly enjoyable and productive conversation with @RitaOra and @TaikaWaititi today, on Rita's birthday. pic.twitter.com/lmZs8ses2z — Albin Kurti (@albinkurti) November 26, 2023

Евронюз Албания отбелязва, че първото нещо, което Рита Ора е направила след слизането си от самолета на летището в Прищина, е да докосне земята и да каже „Господи, благодаря ти“.

🇽🇰 Rita Ora arrived in her hometown, Prishtina.



She touched the ground, upon arrival.pic.twitter.com/3Pt8wkUyoF — kos_data (@kos_data) November 26, 2023