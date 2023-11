Отиде си соул певицата Джийн Найт

Джийн Найт, соул, фънк и аренби певица от Ню Орлиънс, известна с хита си Mr. Big Stuff от 1971 г., почина на 80-годишна възраст, съобщи АП.

Семейство, приятели, фенове и ветерани от света на музиката скърбяха за загубата на номинираната за „Грами“ певица, която беше смятана за музикално явление и неразделна част от културното наследство на Ню Орлиънс.

Найт e починала от естествена смърт в Тампа, Флорида, където живееше, съобщи представителка на семейството, предава БТА.

We’re so sorry to hear that the one and only Ms. Jean Knight has passed away at the age of 80. The Louisiana-born artist released her album MR. BIG STUFF in 1971, and she quickly became an irreplaceable member of the Stax family. Our thoughts and prayers are with her loved ones. pic.twitter.com/5wuRXh7Lji