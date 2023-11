Тейлър Суифт направи дарение за семейството на своята почитателка, починала на неин концерт

Преди последния концерт от турнето си в Бразилия певицата Тейлър Суифт се срещна със семейството на бразилската си почитателка, която почина на първото ѝ шоу в Рио де Жанейро по-рано този месец, съобщи ДПА.

Поп звездата се срещна с петима от членовете на семейството на Ана Клара Беневидес Мачадо в Сао Пауло и позира с тях за снимка, съобщи "Пийпъл". На снимката, разпространена в социалната мрежа Екс (известна преди като Туитър), роднините носят фланелки с лика на Беневидес.

