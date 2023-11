Дженифър Лопес и Бен Афлек в изблик на романтика, докато пазаруват мебели (СНИМКИ)

Дженифър Лопес и Бен Афлек бяха главните герои на романтичен момент, докато се наслаждаваха на времето, прекарано заедно в търговски център. Двамата пазаруваха през уикенда и не съобразиха, че са на публично място.



След като потърсиха нови мебели за имението си за 60 милиона долара, Дженифър и Бен се отбиха в кафене в търговския център. Двамата не само се насладиха на кафе заедно, но бяха изключително близки, което е знак, че всички кавги, за които се спекулира напоследък в международната преса, са останали в миналото.



Кадрите, заснети от папараците, показват двамата актьори, седнали на диван в мебелен магазин. Те се възползваха от почивката от пазаруване и Джей Ло беше видяна да се приближава до съпруга си, за да открадне целувка. На свой ред Бен беше видян да я целува в отговор, а тя се усмихна.

Jennifer Lopez, Ben Affleck look cozy on a couch while furniture shopping for new $60M mansion https://t.co/Tmy3Q8KfFz pic.twitter.com/rNftYI0huE