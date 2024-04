Дъщеря на Дженифър Гарнър и Бен Афлек - Серафина Роуз, смени пола си и се нарече Фин (ВИДЕО)

15-годишната дъщеря на Дженифър Гарнър и Бен Афлек, която до този момент се казваше Серафина Роуз, се появи за първи път като момче и се представи като Фин на панихидата за бащата на Дженифър миналия уикенд.

В черен мъжки костюм и обръсната глава, Фин се представи с новото си име, преди да прочете библейски стих на паството в Обединената методистка църква "Христос" в Чарлстън, Западна Вирджиния, в събота.

Фин беше сниман с новата си късо подстригана коса още през февруари тази година, но на погребението детето за първи път се представи публично с новото си име.

Ben Affleck’s daughter announces they are TRANS and have Transitioned to a boy whilst speaking at her grandfathers funeral.



15 year old Seraphina Rose announced her new boy name for the first time, referring to herself as Fin:



“Hello my name is Fin Affleck.” pic.twitter.com/GdmpXDxcoF