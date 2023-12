78-годишната Бренда Лий детронира Марая Кери в класацията за коледни хитове (ВИДЕО)

Коледната класика на Бренда Лий Rockin' Around The Christmas Tree - песен от далечната 1958 година, която излезе с нов видеоклип, се изкачи на върха на американската класация за хитове "Билборд", детронирайки вечния коледен хит на Марая Кери "All I Want for Christmas Is You".

Песента на 78-годишната Бренда Лий постига и рекорд - за най-дългия период между издаването си и достигането до номер 1 в класацията.