Анджелина Джоли отново ще бъде Господарка на злото

Холивудската звезда Анджелина Джоли ще се снима в третата част на филма за феята Злодеида, съобщи "Уолстрийт джърнъл".

Според изданието Джоли ще вземе участие в снимките на "няколко филма, включително и "Господарка на злото 3".

Фентъзи филмите от поредицата за Злодеида разказват за детството на тъмната фея, за сложните ѝ отношения с бъдещата кралица, за вълшебната гора.

Главните роли в поредицата, освен Анджелина Джоли, изпълняват Ел Фанинг, Ед Скрейн, Мишел Пфайфър, Сам Райли, пише още БТА.

