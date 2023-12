Списание Time избра Тейлър Суифт за "Личност на годината"

Американската поп звезда Тейлър Суифт, която разтърси музикалната индустрия с феноменално успешно турне, беше обявена за "Личност на годината" на сп. "Тайм" за 2023 г., съобщава БТА.



"Голяма част от това, което Тейлър Суифт постигна през 2023 г., е неизмеримо. Тя се ангажира да придаде стойност на мечтите, чувствата и преживяванията на хората, особено на жените, които се чувстваха пренебрегвани и рутинно подценявани", каза главният редактор на списанието Сам Джейкъбс.

