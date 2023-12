ChatGPT - най-търсената дума в Уикипедия за 2023 година

Помните ли какво сте търсили през 2023 г.? Уикипедия пази информация!

Английската версия на безплатната, публично редактирана онлайн енциклопеция е имала повече от 84 милиарда разглеждания през тази година, сочат данни, публикувани от Фондация Уикимедия - организацията с нестопанска цел, която стои зад Уикипедия. Най-популярната страница е била посветената на ChatGPT (да, чатботът с изкуствен интелект, който днес сякаш е навсякъде).

Откакто беше стартиран преди малко повече от година, ChatGPT от компанията OpenAI навлезе в общественото съзнание, тъй като технологията си проправя път в училищата, здравеопазването, правото и дори в религиозните проповеди, отбелязва Асошиейтед прес.

Чатботът също така допринесе за разрастващите се дебати относно обещанията и потенциалните опасности на генеративния изкуствен интелект - голяма част от тях са документирани на страницата му в Уикипедия.

Втората най-четена страница в Уикипедия през 2023 г. е тази с годишния списък на починалите, която отчита голям трафик всяка година - тя заема четвърто и първо място през 2022 г. и 2021 г. Отделни статии за известни личности, които са починали, също отчитат значителен интерес тази година, включително страниците за Матю Пери и Лиса Мари Пресли.

В същото време дългоочакваната Световна купа по крикет през 2023 г. зае трето място.

"Барбенхаймер", Тейлър Суифт и др. също се оказаха в състояние да повлияят на навиците ни за четене на интернет през 2023 г.

ChatGPT, Cristiano Ronaldo and Barbenheimer: Top 25 most viewed Wikipedia pages of 2023 give fascinating insight into what interested people around the globe this year https://t.co/aEkqCVOvGQ pic.twitter.com/YxMod0mC5z