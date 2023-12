След мистериозното му изчезване откриха първия домат, отгледан в Космоса

Едва ли има друго място във Вселената, на което пресният, зрял домат да е по-ценен от борда на Международната космическа станция, където астронавтите живеят месеци наред и се хранят основно с пакетирани, готови за консумация продукти, пише CNN.



По тази причина астронавтът Франк Рубио се превърна в централна фигура в една интересна космическа загадка, чието разрешаване отне месеци. По-рано тази година Рубио откъснал един от първите домати, отгледани някога в Космоса, а малко след това призна, че го е загубил.



"Сложих го в малка торбичка и един от моите колеги от екипажа провеждаше публично събитие с ученици и си помислих, че ще е хубаво да го покажа на децата: "Ето, деца, това е първият домат, отгледан в космоса", казва Рубио по време на медийно събитие през октомври.



"Бях сигурен, че съм го закрепил с помощта на велкро там, където трябваше... и след това се върнах, но доматът беше изчезнал."



В микрогравитационната среда на космоса всичко, което не е закрепено, рискува да отлети и така да прекара вечността скрито или незабелязано заседнало в някоя пролука в орбиталната лаборатория с размерите на футболно игрище и нейните лабиринти.



Рубио вероятно е прекарал повече от двадесет часа от свободното си време в търсене на мистериозно изчезналия домат.

