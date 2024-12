Завръщането на блокираните на МКС астронавти отново се отлага

Престоят на двама астронавти от американската космическа агенция НАСА, които в момента се намират на борда на Международната космическа станция (МКС), отново е удължен, съобщиха от НАСА във вторник (американско време), предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Сунита Уилямс и Бари Уилмор са блокирани на МКС от юни поради технически проблеми с техния космически кораб „Старлайнър“.

Двамата трябваше да прекарат на Международната космическа станция само около седмица. След това НАСА очакваше завръщането им през февруари 2025 г., но агенцията съобщи, че е имало забавяне при изпращането на техни заместници.

„Сега целта на НАСА е „СпейсЕкс Екипаж-10“ (SpaceX Crew-10) да изведе четирима членове на екипажа до МКС не по-рано от края на март 2025 г.“, се казва в изявление на американската космическа агенция.

