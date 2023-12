"Барби" и "Опенхаймер" водят в номинациите за "Златен глобус"

Наситеният с розово летен блокбастър "Барби" на режисьорката Грета Гъруиг води с девет номинации за наградите "Златен глобус", съобщават световните осведомителни агенции.

След като се конкурираше с "Барби" през летния сезон и дори двете продукции получиха събирателното наименование "Барбенхаймер", историческата драма "Опенхаймер" за "бащата на атомната бомба" отстъпи крачка назад, получавайки осем номинации за отличията.

"Барби" се изравни с "Кабаре" от 1972 г. като втория филм с най-много номинации за "Златен глобус". Първенец по този показател с 11 остава мюзикълът "Нашвил" от 1975 г. на Робърт Олтман.

Анализаторите прогнозираха, че "Барби" ще е сред фаворитите за най-много номинации за "Златен глобус". Филмът получи сериозен тласък от трите си номинирани оригинални песни, както и една от новите категории за постижения в киното и бокс-офиса.

С номинация обаче се размина актрисата Америка Ферера, която изнася най-запомнящия се монолог в "Барби".

С по седем номинации за наградите "Златен глобус" следват филмите "Убийците на цветната луна" и "Клети създания".

Сред деветте номинации за "Барби" са за най-добър филм - мюзикъл или комедия, най-добра актриса във филм - мюзикъл или комедия (Марго Роби), най-добър актьор в поддържаща роля (Райън Гослинг) и три оригинални песни.

"Опенхаймер" получи осем номинации, сред които за най-добър филм - драма, най-добър актьор във филм - драма (Килиън Мърфи), най-добър актьор в поддържаща роля (Робърт Дауни младши) и най-добра актриса в поддържаща роля (Емили Блънт).

Освен "Опенхаймер" на режисьора Кристофър Нолан в категорията за най-добър филм - драма ще се съревновават "Убийците на цветна луна" на Мартин Скорсезе, "Маестро" на Брадли Купър, "Минали животи" на Селин Сон, "Анатомия на едно падане" на Жустин Трие и "Зона на интерес" на Джонатан Глейзър.

BREAKING: "Barbie" tops this year's Golden Globe Awards nominations with nine, closely trailed by "Oppenheimer" with eight. https://t.co/nzhhQvpGvb — The Associated Press (@AP) December 11, 2023

Надпреварата за приза за най-добър филм - мюзикъл или комедия ще е между "Барби" на Грета Гъруиг, "Въздушния" на Бен Афлек, "Американска литература" на Корд Джеферсън, "Останалите" на Александър Пейн, "Май, декември" на Тод Хейнс и "Клети създания" на Йоргос Лантимос.

В категорията за най-добър актьор във филм - драма са номинирани Брадли Купър за "Маестро", Килиън Мърфи за "Опенхаймер", Леонардо ди Каприо за "Убийците на цветната луна", Колман Доминго за "Ръстин", Андрю Скот за "Непознати" и Бари Киогън за "Солтбърн".

С номинации за най-добра актриса във филм - драма са Лили Гладстоун за "Убийците на цветната луна", Кери Мълиган за "Маестро", Сандра Хюлер за "Анатомия на едно падане", Анет Бенинг за "Наяд", Грета Лий за "Минали животи" и Кейли Спейни за "Присила".

Наградата за най-добър актьор във филм - мюзикъл или комедия ще си оспорват Никълъс Кейдж за "Всички сънуват" (Dream Scenario), Тимъти Шаламе за "Уонка", Пол Джиамати за "Останалите", Хоакин Финикс за "Страховете на Бо", Мат Деймън за "Въздушния" и Джефри Райт за "Американска литература".

Претендентките за приза за най-добра актриса във филм - мюзикъл или комедия са Фантейжа Барино за "Пурпурен цвят", Дженифър Лорънс за "Без лоши чувства", Натали Портман за "Май, декември", Алма Пьойсти за "Паднали листа", Марго Роби за "Барби" и Ема Стоун за "Клети създания".

Изборът на Лорънс за ролята ѝ в непристойната комедия "Без лоши чувства" беше сред изненадите в номинациите за "Златен глобус".

В категорията за най-добър актьор в поддържаща роля са номинирани Уилям Дефо за "Клети създания", Робърт де Ниро за "Убийците на цветната луна", Робърт Дауни младши за "Опенхаймер", Райън Гослинг за "Барби", Чарлз Мелтън за "Май, декември" и Марк Ръфало за "Клети създания".



С номинации за най-добра актриса в поддържаща роля са Емили Блънт за "Опенхаймер", Даниел Брукс за "Пурпурен цвят", Джоди Фостър за "Наяд", Джулиан Мур за "Май, декември", Розамунд Пайк за "Солтбърн" и Давайн Джой Рандолф за "Останалите".

Освен като най-добър актьор във филм - драма, Брадли Купър е и с номинация за най-добър режисьор за "Маестро", който разказва за легендарния пианист, диригент и композитор Ленард Бърнстейн.

Купър ще си оспорва режисьорския приз с Грета Гъруиг за "Барби", Йоргос Лантимос за "Клети създания", Кристофър Нолан за "Опенхаймер", Мартин Скорсезе за "Убийците на цветната луна" и Селин Сон за "Минали животи".

Тази година организаторите на наградите няма да се притесняват от критики относно "мъжката режисьорска надпревара" с включването на две жени в нея - Гъруиг и Сон, за която филмът "Минали животи" е дебют зад камерата.

В категорията за най-добър сценарий са номинирани Грета Гъруиг и Ноа Баумбак за "Барби", Тони Макнамара за "Клети създания", Кристофър Нолан за "Опенхаймер", Ерик Рот и Мартин Скорсезе за "Убийците на цветната луна", Селин Сон за "Минали животи" и Жустин Трие и Артюр Арари за "Анатомия на едно падане".

С номинации за оригинална музика са Лудвиг Йорансон за "Опенхаймер", Джърскин Фендрикс за "Клети създания", Роби Робъртсън за "Убийците на цветната луна", Мика Леви за "Зона на интерес", Даниъл Пембертън за "Спайдър-Мен: През Спайди-вселената" и Джо Хисаиши за "Момчето и чаплата".

В категорията за най-добър неанглоезичен филм наградата ще си оспорват "Анатомия на едно падане" (Франция), "Паднали листа" (Финландия), "Аз, капитанът" (Италия), "Минали животи" (САЩ), "Обществото на снега" (Испания) и "Зона на интерес" (Великобритания).

What Was I Made For?, Dance the Night и I'm Just Ken са трите номинирани оригинални песни от "Барби", които ще се състезават с Addicted to Romance от "Тя дойде при мен", Peaches от "Супер Марио Bros.: Филмът" и Road to Freedom от "Ръстин".

В категорията за най-добър анимационен филм с номинации са "Момчето и чаплата", "Стихии", "Спайдър-Мен: През Спайди-вселената", "Супер Марио Bros.: Филмът", "Судзуме" и "Желание".

В новата категория за кино и бокс-офис постижения номинации получиха "Барби", "Пазители на галактиката: Трета част", "Джон Уик 4", "Мисията невъзможна: Пълна разплата - част първа", "Опенхаймер", "Спайдър-Мен: През Спайди-вселената" и концертният филм за турнето "Eras" на Тейлър Суифт.

Преди няколко години беше направен опит да бъде въведена подобна категория за "популярен филм" на наградите "Оскар", но тя се оказа изключително непопулярно решение и беше отменена на фона на негативния отзвук.

В другата нова категория за стендъп комедия бяха номинирани Рики Джървейс, Тревър Ноа, Крис Рок, Ейми Шумър, Сара Силвърман и Уайнда Сайкс.

Анализаторите очакваха по-добро представяне за "Пурпурен цвят" в номинациите, но адаптацията на сценичния мюзикъл получи само две. С толкова е и комедията "Американска литература" на Корд Джеферсън.

Въпреки добрите отзиви филмът "Присила" на режисьорката София Копола получи само една номинация - за изпълнителката на главната поля Кейли Спейни.

Наградите "Златен глобус" ще бъдат раздадени за 81-и път на 7 януари в хотел "Бевърли Хилтън" в Бевърли хилс. Церемонията ще бъде предавана по телевизия Си Би Ес, след като Ен Би Си, която преди държеше правата за излъчването, не пожела да поднови сключеното едногодишно изпитателно споразумение, пише още БТА.