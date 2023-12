Ванга предрекла смъртта на Путин

Българската врачка Вангелия Пандева Гущерова, по-известна като Баба Ванга, почина преди 26 години, но досега се твърди, че предсказанията ѝ продължават да се сбъдват, макар че едва ли има доказателства, които да потвърдят това, пише базираната в Ню Делхи медия WION.

Смята се, че Ванга е имала изключителна способност да предсказва бъдещето до такава степен, че в крайна сметка си е спечелила прозвището „Нострадамус на Балканите“, пише "Филтър".

Дали обаче наистина са предсказания? По-добре е те да се разглеждат като записани „думи на мъдростта“. С течение на времето последователите ѝ сякаш тълкуват думите ѝ според събитията от деня.

По целия свят обаче милиони хора, вярват в нейните пророчески дарби.

Според WION петричката врачка е направила изумителни прогнози и за 2024 г., които обаче са проверими в края на следващата година.

Assassination attempts on Putin to calamitous climate events: Here are Baba Vanga’s 2024 predictionshttps://t.co/4mgk2OA1rO