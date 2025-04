Кристен Стюарт се ожени за годеницата си (ВИДЕО)

Холивудската актриса Кристен Стюарт вече официално е оженена! Звездата от култовата поредица "Здрач", която вече е на 35 години, сключи брак с партньорката си – сценаристката Дилън Майер – на интимна церемония в Лос Анджелис тази неделя, 20 април. Според източници на TMZ, двойката е разменила обети в уютна домашна обстановка, заобиколена от най-близките си приятели, сред които и актрисата Ашли Бенсън и съпругът ѝ Брандън Дейвис.

Слуховете се потвърждават и от факта, че Стюарт и Майер преди това са получили официален брачен лиценз от съда. Представител на актрисата обаче не е коментирал публично новината пред списание PEOPLE.

Кристен и Дилън обявиха връзката си в социалните мрежи през октомври 2019 г., а само две години по-късно обявиха годежа си. По време на участие в радиопредаването The Howard Stern Show същата година, Стюарт с усмивка сподели, че именно Дилън е направила предложението за брак – и то по най-очарователния начин.

„Не е като да има някакво правило коя от двете трябва да предложи. Просто си казах: ‘Искам аз да бъда тази, на която ще го направи’. Но Дилън изпревари събитията, взе нещата в свои ръце и го направи толкова сладко!“, разказа Стюарт.

