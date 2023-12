Качеството на въздуха влияе на творческите ни способности

Изследователи от Нанянския технологичен университет в Сингапур са установили, че замърсяването на въздуха с вещества, съдържащи се в перилни препарати, парфюми, аерозоли и бои, потиска творческите способности на човека, пише сп. "Сайънтифик рипортс".

Изследването, продължило шест седмици, е обхванало 87 студенти. Всяка седмица по време на три 40-минутни сесии участниците е трябвало да четат кратко изложение на наболяла тема, като например глобалното затопляне, нарастващата бедност, увеличаването на случаите на психични разстройства.

Изследваните лица след това е трябвало да предложат решение, визуализирайки стратегията чрез създаване на 3D модел от тухлички LEGO.

По време на всяка среща изследователите са променяли качеството на въздуха в помещенията с помощта на въздушни филтри. Учените са записвали и концентрацията на въглероден диоксид, фини прахови частици PM2.5 и летливи органични съединения (ЛОС) във въздуха.

A recent study suggests that indoor air quality in offices, affected by pollutants from products like detergents and paint, may hinder workers' creativity. #airpollution #creativity #productivity https://t.co/6UAJyCc8sv