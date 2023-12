Брадли Купър прекъсна пресконференция заради дъщеря си

По време на пресконференция за филма му "Маестро" в Ню Йорк, Брадли Купър е получил обаждане, след което спешно е напуснал срещата с журналистите. Оказало се, че притеснителното обаждане идва от училището на дъщеря му Леа. Малко след това актьорът се върнал и обяснил, че трябва да отиде в училището, за да реши някакъв въпрос, който директорът не можел.

Bradley Cooper takes his job as a dad seriously. The actor rushed off stage on Thursday during a press conference in New York City for his movie “Maestro” after receiving an urgent call from his daughter Lea’s school nurse. https://t.co/HaeMq4VX90 pic.twitter.com/bQzDcZDdq0