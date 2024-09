Адриана Лима се завърна на модния подиум след 6-годишна пауза (ВИДЕО)

Адриана Лима се завърна на модния подиум.

В четвъртък, 26 септември, 43-годишният бразилски супермодел прекъсна 6-годишната си пауза от модния подиум, за да се появи в ревюто на Schiaparelli за дамски облекла пролет/лято 2025 г. на Седмицата на модата в Париж.

„След като си взех една година почивка, за да отгледам децата си, беше толкова забавно да се върна на модния подиум днес“, сподели Лима пред PEOPLE по повод дългоочакваното си завръщане.

Adriana Lima 😍. This is my Super Bowl everyone shhhhhhh! https://t.co/mGndWGJ5gx