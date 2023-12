Проучване: Женските сълзи съдържат химикали, които блокират мъжката агресия

Сълзите на жените съдържат химикали, които блокират мъжката агресия, установи изследване на израелски учени, цитирано от електронното издание "Юрикалърт", предава БТА.

Специалисти от Научния институт "Вайцман" установиха, че сълзите водят до намаляване на мозъчната активност, свързана с агресията, което пък ограничава подобно поведение при представителите на силния пол. Ефектът се получава, след като мъжете "помиришат" сълзите.

Smelling women’s tears reduces male aggression, scientists have found, in a breakthrough that may help solve the mystery of why humans cry https://t.co/fnQKHYTpou

Известно е, че мъжката агресия при гризачите се блокира, когато подушат сълзи на женски екземпляри. Това е пример за социална хемосигнализация - процес, който е често срещан при животните, но по-рядък - или по-малко разбран - при хората. За да установят дали имат същия ефект при хората, изследователите наблюдават въздействието на женски емоционални сълзи върху група мъже, които участват в специална игра за двама. За целите на анализа на част от доброволците вместо сълзи е даден физиологичен разтвор.

Играта е създадена така, че да предизвиква агресивно поведение срещу съперника, смятан, че мами. Когато имат възможност, мъжете могат да отмъстят на конкурента, като го накарат да загуби пари. Представителите на силния пол не знаят какво подушват и не могат да направят разлика между сълзи и физиологичен разтвор, които са без мирис.

Агресивното поведение, насочено към отмъщение, по време на игра спада с повече от 40%, след като мъжете са имали досег до емоционални сълзи на жените, показват данните на израелските специалисти.

Women’s Tears Chemical Diminish Male Aggression



A new study finds women's tears contain chemicals that reduce male aggression. This intriguing discovery expands our understanding of human emotional expression and its role in social behavior.https://t.co/hFghvoAJgb



1/2 pic.twitter.com/jGd51lU1le