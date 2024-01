Путин планирал да съди Warner Bros заради прилика с Доби от "Хари Потър"

"Хари Потър и стаята на тайните" е издаден на 15 ноември 2002 г. от Warner Bros. През януари 2003 г. се появяват съобщения, че няколко руски адвокати планират да заведат дело срещу продуцентите по безумна причина. Твърди се, че руският президент Владимир Путин е бил недоволен от начина, по който един от героите е бил представен във филма за Хари Потър. Проблемът на Путин е бил свързан с очарователния Доби.

Съобщенията сочат, че CGI героят е имал невероятна прилика с Путин. Въпреки че според съобщенията Путин мрази героя, Доби е един от любимите герои на феновете във филма със своя писклив глас, изпъкнали кръгли очи, дълги уши и остър нос, пише vesti.bg.

Vladimir Putin was convinced that Dobby from the Harry Potter films was based on him and planned to sue Warner Bros pic.twitter.com/DRf9qCEbN8