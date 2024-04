Жерар Депардийо ще бъде съден за сексуално посегателство

Френският актьор Жерар Депардийо ще бъде изправен пред съд през октомври т. г. заради предполагаеми сексуални посегателства, извършени срещу две жени по време на снимките на филм през 2021 г., предадоха осведомителните агенции, като цитираха прокуратурата в Париж.

Депардийо, една от най-големите филмови звезди на Франция, е в центъра на увеличаващ се брой обвинения в сексуално посегателство в последните години.

Актьорът беше на разпит в полицията вчера, след което беше освободен. Той отрича да е извършил каквото и да било закононарушение.

Един от адвокатите му - Кристиан Сен-Пале, заяви пред телевизия Бе Еф Ем, че актьорът е освободен, без да му бъде повдигнато обвинение.

По-късно обаче властите обявиха, че Депардийо ще бъде изправен пред съд.

