Птичи грип уби полярна мечка в Аляска

Полярна мечка почина от птичи грип в САЩ, съобщи "Гардиън". Настоящата вълна на варианта H5N1 се разпространява в цял свят от 2021 г., убивайки милиони птици и хиляди бозайници.

Вирусът H5N1 е изключително заразен и се разпространява и в най-изолираните региони на планетата.

Смъртта на мечката през декември беше потвърдена от властите в Аляска. Това е първият случай на полярна мечка, починала след заразяване с вируса. Вероятно мечката се е заразила от трупове на инфектирани птици.

Полярните мечки са застрашен вид. Особено опасно за тях е намаляването на количествата морски лед, пише още БТА.

Alaska polar bear dies of bird flu in world's first fatal case for the species - as highly-infectious pathogen rips across North America https://t.co/l3jD1j9RUc pic.twitter.com/wOyT9LGi9D