"Почти голото" парти, което съсипа кариерите на големите руски звезди (ВИДЕО)

Отменени в последния момент концерти, прекратени рекламни договори, спрени филми и сериали, тотална атака през руските пропагандни канали - и поне един арест. Това са само част от последствията след злополучно парти в Москва, на което са присъствали някои от най-големите руски естрадни и телевизионни звезди. Сред гостите са били знаменитости като Филип Киркоров, блогърката Настя Ивлеева, певицата Лолита Милявская и много други.

"Голата вечеринка", както стана известна в руските медии, доведе до най-голямото колективно "канселиране" на известни личности в Русия след началото на войната срещу Украйна - по примера на т.нар. cancel-култура на Запад.



"Всички се забавляваха здраво, но никой не можеше да си представи в каква бъркотия ще се замесят след това", каза пред Meduza един от гостите на партито, който пожела да запази своята самоличност в тайна.





Голият купон се проведе в нощта на 20 срещу 21 декември, а негов главен организатор е инфлуенсърката Анастасия "Настя" Ивлеева. По нейна покана популярни личности се стекоха в клуб "Мутабор" в Москва като дрескода на партито, който бе взет присърце от купонджиите, бе "почти голи" ("almost naked").



32-годишната Ивлеева има над 18 милиона последователи в Instagram, участва в ТВ предавания и дори присъства на излъчвана в национален ефир среща с Дмитрий Медведев малко след началото на войната. Както подобава на една "домакиня", на партито Ивлеева се появява в подобаващо облекло - изцяло черно полупрозрачно еротично бельо.

На същото парти, отново спазвайки дрескода, идва и журналистката Ксения Собчак - дъщеря на покойния бивш ментор на Владимир Путин Анатолий Собчак (бивш кмет на Санкт Петербург), която днес има своя собствена медийна група.



Ексцентричният Филип Киркоров нямаше как да пропусне подобен купон и пристига само по боксерки, покрити от мрежест "костюм", през който се виждат татуировките по цялото му тяло.



Въпреки възрастта си, 60-годишната певица Людмила Милявская никак не се посвени да облече черно дантелено бельо и жартиери, комбинирани с бял гащеризон, плътно обгръщащ формите ѝ, но не скриващ абсолютно нищо.



Истински фурор обаче предизвика рапърът VACÍO, чието истинско име е Николай Василиев. Рапърът при напълно буквално темата на партито и се появи чисто гол с изключение на бял чорап върху члена си - с препратка към известната провокативна визия на Red Hot Chili Peppers.

