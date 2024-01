Братът на Анджелина Джоли разкри как е защитавал децата й след развода с Брад

Братът на Анджелина Джоли - Джеймс Хейвън разкри, че е започнал да защитава децата ѝ след раздялата на актрисата с Брад Пит.

На въпроса на ководещата на подкаст „90who10“ Джесика Ентнър как Хейвън е подкрепял Джоли, докато личният ѝ живот „се е разгръщал в очите на обществеността“, той призна, че е изпитвал нужда да промени живота си, за да даде приоритет на семейството си.

🎥 James Haven, Angelina Jolie's brother, did an interview/podcast recently.



Jamie on being there for his sister and nieces and nephews ❤️ pic.twitter.com/399Pd6Djbe