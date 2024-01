Огромен град от лед събира внушителни ледени фигури в Китай (ВИДЕО)

Приказни ледени фигури привличат множество туристи в китайския град Харбин, предаде Ройтерс.

Международният фестивал на леда и снега беше открит в петък, а посетителите внимателно се придвижваха из парка, теглейки децата си с шейни.

Тази година леденият парк се простира на площ от цели 810 000 кв. м. За построяването на фигурите за феста са използвани 250 000 кубика лед, изсечени на блокове от река Сунгари. През нощта ледените композиции са осветени разноцветно, предава БТА.

Preparation that goes behind the annual Harbin International Ice and Snow Festival in China pic.twitter.com/kwqhU3AR8r — Itsme (@itsme_urstruly) January 3, 2024

Фигурите, някои от които са високи по няколко етажа, включват сгради и мостове в китайски стил, приказни замъци, кули и една, създадена по подобие на Небесния храм в Пекин. Ледени пързалки са изградени за деца и възрастни в парка.

📸 Here's a collection of the top @reuterspictures from the annual Harbin International Ice and Snow Festival in China pic.twitter.com/ey7aXJ1FoR — Reuters (@Reuters) January 6, 2024

Заместник-директорът по маркетинга на фестивала Сун Цземин каза пред Ройтерс, че средният брой на хората, които посещават атракцията ежедневно, тази година се е повишил значително до около 30 000 души, а хотелите в града са резервирани още след Пролетния фестивал през февруари м. г.

"През 2018 г. средният брой на хората, посещаващи парка на ден, беше около 18 500 души. Така че общият брой на гостите е нараснал почти двойно в сравнение с предишните години", казва Сун въз основа на предварителни резервации.

Харбин е столицата на най-северната китайска провинция Хейлунцзян, която има обща граница с Русия.

This ice festival in China is insane



Streamer: @WaterLynnn pic.twitter.com/qy0KWduFkR — Dexerto (@Dexerto) January 5, 2024

През новогодишните празници паркът е приел пет пъти повече посетители, отколкото преди година - 163 200 души, и е реализирал приходи от 6,45 млн. щатски долара, което е почти шест пъти по-висока сума спрямо миналата година, съобщи местен телевизионен канал.

Това е помогнало за привличането на около 3,05 милиона туристи в града за същия период, а властите в провинция Хейлунцзян нарекоха туристическия бум "ледено и снежно чудо" в Харбин тази зима.