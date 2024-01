Брад Пит ще се ожени за Инес де Рамон, но само при едно условие

Брад Пит, който съвсем скоро навърши 60 години е готов да предложи брак на приятелката си Инес де Рамон. Това твърди източник, близък до актьора, който е присъствал и на рождения му ден.

Според него Пит не се отделял от Инес, което показвало, че чувствата, които изпитва са особено силни. Съвсем скоро актьорът навърши 60 г.

Единственото условие, което трябвало да бъде изпълнено преди брака, е двамата да сключат предбрачен договор.

