Кейт Мидълтън на 42г.: Вижте как крал Чарлз и Камила честитиха рождения ден на принцесата на Уелс

Кейт Мидълтън празнува 42-рия си рожден ден днес.

Принцесата на Уелс получи специално съобщение за рождения си ден от крал Чарлз и кралица Камила. Официалната страница на британското кралско семейство в "X" публикува сладко пожелание, включващо снимка на принцеса Кейт

Снимката я показва с Чарлз и Камила в момент зад кулисите на миналогодишната коронация и идва с краткото послание: „Пожелавам на принцесата на Уелс много честит рожден ден днес!“

Wishing The Princess of Wales a very happy birthday today! 🎈🎊 📷 @ChrisJack_Getty pic.twitter.com/NhkHYdTFIf

Миналата година крал Чарлз и кралица Камила отбелязаха празника на принцеса Кейт, като ѝ пожелаха "честит рожден ден" в социалните медии с друга внимателно подбрана снимка. Те избраха изображение на Кейт по време на първото ѝ посещение в Уелс с принц Уилям, след като бяха наречени принц и принцеса на Уелс през 2022 г. На снимката Кейт се усмихва, докато приема букет от 2-годишната Шарлот Бънтинг, която носи традиционна уелска носия.

Kate Middleton Is Wished Happy Birthday by King Charles and Queen Camilla — See the Photo They Chose https://t.co/MmkzMIqegP